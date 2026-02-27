Dimissioni dei consiglieri della VII Municipalità la nota del Comune | Atto nullo

Il Comune ha diffuso una nota in cui dichiara che le dimissioni dei consiglieri della VII Municipalità, che include Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno, sono considerate nulle. La comunicazione specifica che si tratta di un atto privo di validità e che, di conseguenza, le posizioni dei consiglieri non sono state formalmente accettate. La questione riguarda le procedure adottate per le dimissioni e la loro regolarità.

Precisazioni sulle dimissioni dei consiglieri della VII Municipalità, che comprende Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno, da parte del Comune di Napoli."In merito alle notizie diffuse circa lo scioglimento della VII Municipalità, l'Amministrazione comunale precisa che il Consiglio resta.