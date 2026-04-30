Addio posta prioritaria dal 1° maggio aumenti di costi e tempi più lunghi

A partire dal primo maggio, i costi della posta prioritaria subiranno un aumento e i tempi di consegna si allungheranno. Poste Italiane ha annunciato modifiche che interesseranno questa tipologia di servizio, che sarà soggetta a nuove tariffe e procedure. La decisione riguarda le ultime settimane di utilizzo del servizio così come è stato fino a oggi, prima dell’entrata in vigore delle nuove condizioni.

Bergamo. Ultimi giorni per la posta prioritaria. Poste Italiane, infatti, grazie a alcune modifiche introdotte dalla legge di bilancio, dal prossimo primo maggio non sarà più obbligata a offrire la maggior parte dei servizi di Posta Prioritaria, soprattutto ai prezzi calmierati dovuti dal servizio essenziale. La posta prioritaria esce assieme ad altri prodotti postali dal perimetro dei servizi messi a disposizione di tutti i cittadini sul territorio nazionale a tariffe accessibili alla collettività. Lo denuncia Adiconsum, insieme a altre associazioni di consumatori che evidenziano come tale novità comporterà aumenti dei costi per gli italiani e tempi di consegna più lunghi, oltre ad effetti negativi sul comparto dell’e-commerce.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Poste, addio dal 1° maggio alla posta prioritaria Servizio Universale, Poste Italiane cambia dal 1° maggio: addio anche a Posta prioritaria e PaccocelereDal 1° maggio Poste Italiane dice addio ad alcuni servizi storici con cambiamenti nel Servizio Universale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: CONSUMATORI: dal 1° maggio addio alla posta prioritaria; Poste, addio dal 1° maggio alla posta prioritaria; Servizio Universale, Poste Italiane cambia dal 1° maggio: addio anche a Posta prioritaria e Paccocelere; Poste Italiane, dal 1 maggio addio posta prioritaria dal Servizio Postale Universale. Nuove regole per spedizioni e costi. Addio posta prioritaria, dal 1° maggio aumenti di costi e tempi più lunghiDenuncia di Adiconsum e di altre associazioni di consumatori. Ripercussioni negative anche per e-commerce e venditori ... bergamonews.it Addio alla posta prioritaria: «Costi in aumento per i consumatori»«La novità penalizza anche il comparto del commercio online», spiega Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo. ecodibergamo.it Dì addio alle maratone disperate verso la cassetta della posta solo per recuperare un volantino spiegazzato o bagnato dalla pioggia. Da oggi le nostre offerte migliori ti raggiungono direttamente su WhatsApp! Sì, proprio lì, tra il gruppo della palestra che ig - facebook.com facebook