Addio Manuela L’anima gentile del Giglio

L’isola del Giglio e la Maremma piangono la scomparsa di Manuela Feri, deceduta all’età di 50 anni presso l’ospedale di Grosseto dopo aver combattuto una lunga malattia. Manuela, nota per la sua sensibilità e presenza gentile, lascia un vuoto tra amici e familiari. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra la comunità locale, che si stringe intorno a chi le voleva bene.

ISOLA DEL GIGLIO L’Isola del Giglio e la Maremma in lutto per la scomparsa di Manuela Feri (foto), spentasi a 50 anni (ne avrebbe compiuto 51 anni a breve) all’ospedale di Grosseto dopo una lunga malattia. Manuela ha affrontato la sfida con una forza ostinata e luminosa, senza mai perdere quel sorriso incantevole che l’ha sempre contraddistinta, un carattere roccioso come la sua isola. Per tutti, Manuela era ’Piattella’, un soprannome che racchiudeva le sue radici e il suo legame indissolubile con il mare e l’Hotel Campese, l’attività di famiglia che lei animava con la sua presenza, facendoti sentire a casa. Insieme al compagno Riccardo Giusti, il Sirpe, e ai fratelli Stefano e Daniele, aveva anche creato il Chiringuito sulla spiaggia, angolo di felicità e ritrovo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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