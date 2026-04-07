San Giovanni piange la scomparsa di Manuela Pozzi, figura molto conosciuta nella comunità locale. Per anni ha lavorato come cameriera nel ristorante Grillo Bianco di Misano, diventando un volto conosciuto e apprezzato tra clienti e colleghi. La sua presenza è stata un punto di riferimento nei locali della zona, lasciando un ricordo vivo tra coloro che l’hanno incontrata nel corso degli anni.

San Giovanni piange Manuela Pozzi, figura amata e presenza storica dell’accoglienza Romagnola: per anni aveva lavorato come cameriera al ristorante Grillo Bianco di Misano. Per tutti era semplicemente Manuela o Manu, ma dietro quel nome familiare si nascondeva una donna capace di lasciare un segno profondo nella vita di chiunque l’abbia conosciuta. Aveva 65 anni e per oltre vent’anni è stata molto più di una cameriera: un punto di riferimento, una presenza costante, l’anima stessa del locale. Sempre sorridente, disponibile e attenta ai clienti, Manuela accoglieva chiunque con calore autentico, trasformando ogni serata in un momento speciale. Negli ultimi tempi aveva affrontato con coraggio il peggioramento delle sue condizioni di salute, senza mai perdere la sua forza e quella determinazione che tutti le riconoscevano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Manuela Pozzi. Volto del Grillo Bianco

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Addio a Paola Pozzi, storica ristoratrice. Aveva creato “Manè”Viareggio, 29 marzo 2026 – Una vita dedicata alla sua attività e alla sua famiglia.