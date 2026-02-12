Pulisic rinnovo con il Milan in stand-by | su di lui piomba un top club europeo Il punto

Il futuro di Christian Pulisic al Milan è ancora in bilico. Secondo fonti di mercato, il Liverpool sta valutando seriamente di inserirsi per l’attaccante statunitense, che al momento è sotto contratto con il club rossonero. Il rinnovo con il Milan non è ancora definito e le prossime settimane saranno decisive per capire se Pulisic resterà in Italia o affronterà una nuova avventura in Inghilterra.

Sirene inglesi per Christian Pulisic, attorno all'attaccante del Milan iniziano a moltiplicarsi le voci di mercato. Il contratto dell'ex Chelsea è in scadenza nel 2027, con opzione per estenderlo fino al 2028. Lo statunitense è il miglior marcatore stagionale dei rossoneri: 10 gol in tutte le competizioni, 8 in Serie A. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Liverpool starebbe monitorando la situazione di Pulisic. "Il Liverpool sta monitorando Christian Pulisic. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 (ingaggio da 4 milioni + 1 milione di bonus), anche se il Milan ha un'opzione unilaterale per estenderlo fino al 2028.

