Una donna forlivese sta vivendo gli ultimi dieci giorni in Giappone in modo molto particolare, quasi come una fuga. La sua situazione riguarda un procedimento legale in corso per il recupero dei figli, che sarebbero stati rapiti dalla madre. Dopo aver trascorso del tempo nel paese asiatico, si trova ora a vivere una sorta di semi-assenza, cercando di tornare in Italia. La vicenda coinvolge questioni di diritto di famiglia e diritti dei minori.

Forlì, 30 aprile 2026 – Gli ultimi dieci giorni in Giappone li vive in una quasi-fuga. Una semisparizione. “Come un latitante”. Il 12 marzo il tribunale di Nakatsugawa gli notifica un’ingiunzione di pagamento. Lo Stato del Sol Nascente chiede a Michele dei soldi, per gli alimenti dei suoi tre figli, con retrodatazione a novembre 2025. Cioè: la moglie giapponese è svanita nel nulla di botto il 30 ottobre 2025, portandosi via Lucia, Lorenzo ed Emilio, di 7, 5 e 3 anni ma la legge nipponica sta dalla sua parte. https:www.ilrestodelcarlino.itforlicronacamichele-in-battaglia-per-i-9c485c74 "In Giappone è un’antica usanza tollerata dalla legge”. “Un Paese tirannico”, sospira, disperato, Michele.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio al Giappone. “Ma io non mollerò mai: rivoglio i miei figli rapiti da mia moglie”

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