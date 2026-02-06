Michele torna in Italia, deciso a non arrendersi. Dopo aver perso i figli che sono stati portati in Giappone, il papà si riprende il coraggio e promette di lottare da qui. La sua storia resta aperta, ma la volontà di riabbracciare i figli è più forte che mai.

Forlì, 6 febbraio 2026 – Michele torna a casa. Senza i suoi figli. Ma con lo spirito guerriero intatto. Come un samurai. Michele lascia il Giappone, non Lucia di 7 anni, Lorenzo di 5 ed Emilio di 3: non li vede dal 30 ottobre 2025. Quando cioè sua moglie è fuggita a casa dei genitori, a Nakatsugawa nel cuore del Sol Levante, portando via i bimbi, chiudendo ogni contatto con Michele Dall’Arno, 43 anni, forlivese dal 2012 residente sull’altro orizzonte del mondo. Moglie scappata: in Giappone è usanza millenaria. “ Perché in Giappone si fa così: uno dei coniugi scappa e si porta via i figli. Un’usanza millenaria che va oltre le leggi vigenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Papà Michele torna in Italia: “Combatterò da qui per i miei figli rapiti e portati in Giappone”

