I miei figli portati via da mia moglie | Farnesina e Ambasciata rispondono sul caso del papà italiano in Giappone
Michele Dall'Arno denuncia che sua moglie ha portato via i loro tre figli in Giappone. La Farnesina e l'Ambasciata italiana hanno iniziato a seguire la vicenda, mentre alcuni parlamentari hanno chiesto chiarimenti alle autorità giapponesi. La famiglia aspetta risposte su come recuperare i bambini.
Del caso di Michele Dall'Arno, i cui tre figli sono stati sottratti dalla moglie in Giappone, si stanno interessando Farnesina, Ambasciata italiana e alcuni parlamentari. Il docente italiano: "Per ora ho ricevuto solo promesse vaghe. Di concreto non è arrivato ancora nulla".🔗 Leggi su Fanpage.it
“Un giorno sono tornato a casa e i miei figli erano spariti”: la storia di un papà italiano in Giappone#Michele-Dall'Arno || Un giorno, Michele Dall'Arno è tornato a casa e ha trovato i suoi figli scomparsi.
Papà Michele torna in Italia: “Combatterò da qui per i miei figli rapiti e portati in Giappone”Michele torna in Italia, deciso a non arrendersi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
I miei figli portati via da mia moglie: Farnesina e Ambasciata rispondono sul caso del papà italiano in GiapponeDel caso di Michele Dall'Arno, i cui tre figli sono stati sottratti dalla moglie in Giappone, si stanno interessando Farnesina, Ambasciata italiana e alcuni ... fanpage.it
«Sono tornato a casa e i miei bambini erano spariti: mia moglie li ha portati via. In Giappone chiunque può farlo senza rischiare il carcere»Un giorno, all'apparenza come tanti altri, un papà è tornato a casa dopo il lavoro e l'ha trovata vuota. I suoi figli, tre bambini ... msn.com
