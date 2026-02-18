I miei figli portati via da mia moglie | Farnesina e Ambasciata rispondono sul caso del papà italiano in Giappone

Michele Dall'Arno denuncia che sua moglie ha portato via i loro tre figli in Giappone. La Farnesina e l'Ambasciata italiana hanno iniziato a seguire la vicenda, mentre alcuni parlamentari hanno chiesto chiarimenti alle autorità giapponesi. La famiglia aspetta risposte su come recuperare i bambini.

Del caso di Michele Dall'Arno, i cui tre figli sono stati sottratti dalla moglie in Giappone, si stanno interessando Farnesina, Ambasciata italiana e alcuni parlamentari. Il docente italiano: "Per ora ho ricevuto solo promesse vaghe. Di concreto non è arrivato ancora nulla".🔗 Leggi su Fanpage.it

“Un giorno sono tornato a casa e i miei figli erano spariti”: la storia di un papà italiano in Giappone#Michele-Dall'Arno || Un giorno, Michele Dall'Arno è tornato a casa e ha trovato i suoi figli scomparsi.

Papà Michele torna in Italia: “Combatterò da qui per i miei figli rapiti e portati in Giappone”Michele torna in Italia, deciso a non arrendersi.

