Addio ad Alessandro Gelso | la missione per i diritti dei fragili

Nella notte tra il 29 e il 30 aprile, a Grosseto, è deceduto l’avvocato Alessandro Gelso. Per molti anni ha rappresentato l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, dedicando la sua professione alla tutela dei diritti delle persone fragili. La sua morte ha suscitato cordoglio tra chi lo aveva conosciuto e con cui aveva collaborato nel settore legale e sociale.

? Cosa sapere L'avvocato Alessandro Gelso è deceduto a Grosseto nella notte del 29 aprile.. Il professionista ha assistito per decenni l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili.. L’ospedale Misericordia di Grosseto ha segnato la fine di un’epoca nella difesa dei diritti civili nella notte di mercoledì 29 aprile, con la scomparsa all’età di 77 anni dell’avvocato Alessandro Gelso. Il professionista, nato nel 1949 nel capoluogo grossetano, ha lasciato un vuoto profondo tra chi, ogni giorno, deve lottare per il riconoscimento della propria dignità sociale. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza a Napoli, Gelso aveva scelto di dedicarsi fin dal 1982 a percorsi legali complessi, concentrando le proprie energie sul diritto di famiglia, sulla previdenza e sull’assistenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio ad Alessandro Gelso: la missione per i diritti dei fragili Notizie correlate Addio ad Alessandro Grassi, il maestro del vetro. Le sue opere nel mondo: “Artigiano per missione”Milano – Ha collaborato con i più grandi architetti e designer del Novecento, come Luigi Caccia Dominioni, Oscar Niemeyer, Ettore Sottsass jr. Addio ad Alessandro Scelfo, pioniere dei trasporti in SiciliaABBONATI A DAYITALIANEWS Una vita dedicata all’impresa È morto all’età di 93 anni Alessandro Scelfo, cavaliere del lavoro e storico imprenditore nel...