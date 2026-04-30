È scomparso Sergio Longoni, figura nota nel settore commerciale e appassionato di montagna. Negli anni Settanta ha aperto il primo negozio dedicato alla vendita di articoli outdoor, trasformando la sua passione in un’attività imprenditoriale. La sua vita professionale si è sviluppata attraverso una catena di negozi. Lascia due figlie.

Il mondo dell'imprenditoria e della montagna piange la scomparsa di Sergio Longoni, 83 anni, l’uomo che ha saputo trasformare la passione per le vette in un impero commerciale. Partito da un negozio di calzature nel centro di Barzanò, in provincia di Lecco, quello dei genitori fatto di "banco, clienti, fatica", Longoni ebbe negli anni Settanta l’intuizione che lo sci sarebbe diventato un fenomeno di massa. Da quella piccola bottega nacque Longoni Sport, una realtà capace di crescere costantemente fino alla cessione alla fine degli anni Novanta. Tuttavia, per lui non poteva bastare: nel 2002 scelse di ricominciare da zero fondando la DF Sport Specialist, le cui iniziali sono dedicate alle figlie Daniela e Francesca.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio a Sergio Longoni: la passione per la montagna, le figlie, la catena di negozi

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