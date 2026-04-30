Addio a Roger Sweet creatore della linea di giocattoli He-Man | aveva 91 anni

È deceduto all’età di 91 anni Roger Sweet, il designer statunitense che ha ideato la linea di giocattoli He-Man per la compagnia Mattel. La sua scomparsa è avvenuta martedì 28 aprile, dopo aver combattuto contro la demenza. Sweet è conosciuto per aver creato uno dei personaggi più iconici nel mondo dei giocattoli e dei cartoni animati degli anni Ottanta.

(Adnkronos) – È morto Roger Sweet. Il designer statunitense e ideatore della linea di giocattoli He-Man per Mattel è scomparso martedì 28 aprile all’età di 91 anni dopo una battaglia contro la demenza. La notizia della scomparsa è stata pubblicata dai media Usa. Sweet, nato il 4 aprile 1935, è stato una figura centrale del design industriale applicato al settore del toy design tra gli anni ’70 e ’80. Dopo gli studi alla Miami University e all’Institute of Design dell’Illinois Institute of Technology, lavorò per diversi studi e aziende, tra cui Walter Dorwin Teague Associates, Boeing, Rubbermaid, Hoover e Procter & Gamble. Il suo ingresso in...🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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A poco più di un mese dall’uscita del film “Masters of the Universe” ci lascia Roger Sweet, co creatore di questo mondo, che si è spento all’età di 91 anni. Riposa in pace #masters #mastersoftheuniverse #heman #rogersweet #rogersweetheman #comics # - facebook.com facebook

Ci ha lasciato, all'età di 91 anni, Roger Sweet, il designer della Mattel a cui si deve la creazione di "He-Man" e dei "Masters of the Universe". Senza il suo contributo, l'infanzia di noi nati negli '80s sarebbe stata un po' più triste e meno ricca del... potere della fan x.com