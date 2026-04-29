Morto Roger Sweet creatore di He-Man e dei Masters of the Universe | trasformò un giocattolo in mito pop

È morto a 91 anni Roger Sweet, figura fondamentale nella creazione di He-Man e dei Masters of the Universe. La sua opera ha contribuito a trasformare un semplice giocattolo in un fenomeno culturale. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, suscitando ricordo tra appassionati e addetti ai lavori. Sweet aveva avuto un ruolo centrale nello sviluppo del personaggio e dell’intera linea di prodotti che ha raggiunto un vasto pubblico.

Roma, 29 aprile 2026 – Si è spento a 91 anni Roger Sweet, figura chiave nella nascita di He-Man e dei Masters of the Universe. Il suo lavoro ha dato vita a uno degli immaginari più iconici degli anni ’80, capace di attraversare generazioni tra giocattoli, serie animate e cultura pop. La nascita del mito He-Man. Roger Sweet è stato uno dei protagonisti assoluti della rivoluzione del giocattolo negli anni ’80. Lavorando per Mattel, contribuì in modo decisivo alla creazione di He-Man, l’eroe muscoloso destinato a diventare il simbolo di un’intera generazione. Anche il nome fu scelto con la stessa logica: “ He-Man ”, derivato da un’espressione popolare che indicava un uomo virile, quasi un archetipo di forza e mascolinità.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto Roger Sweet, creatore di He-Man e dei Masters of the Universe: trasformò un giocattolo in mito pop Notizie correlate Addio a Roger Sweet: il creatore di He-Man aveva 91 anniSi tratta del creatore della action figure che poi sarebbe diventata popolarissima nel corso degli anni '80 grazie alla serie Masters of the Universe... He-Man torna nel 2026, ma uno dei suoi creatori chiede aiuto: la storia di Roger SweetHe-Man torna al cinema nel 2026, ma uno dei suoi creatori, Roger Sweet, affronta gravi difficoltà tra salute e costi di assistenza. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roger Sweet è morto: addio al creatore di He-Man, aveva 91 anni; Harry Potter, cosa succede ai personaggi della saga dopo il finale de I Doni della Morte?; Porcari, morta bambina di undici anni in casa: indagini in corso sulla tragedia. Roger Sweet è morto: addio al creatore di He-Man, aveva 91 anniIl creatore di He-Man, Roger Sweet, si è spento all'età di 91 anni. A lui dobbiamo la serie anni '80 Masters of the Universe. cinema.everyeye.it È morto Roger Sweet, il vero padre di He-Man ma non diventò mai ricco: addio al designer Mattel, aveva 91 anni ed era malato di demenzaRoger Sweet è morto a 91 anni. Il suo nome, per molti, dirà meno di quello della creatura che contribuì a far nascere: He-Man, il guerriero muscoloso dei Masters of the Universe, icona assoluta degli ... alphabetcity.it #RogerSweet, celebre designer di giocattoli noto soprattutto per aver creato il personaggio di #HeMan, è morto all’età di 91 anni. Secondo quanto riportato da TMZ, Sweet si è spento martedì dopo aver combattuto contro la demenza. Sua moglie Marlene ha ra - facebook.com facebook