Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile, in via Santi Fabiano e Sebastiano a Brusegana, è stato ucciso con circa quindici coltellate un uomo di nome Marco Cossi. La vittima, trasferita in città da poco, lavorava nel settore della logistica e aveva trascorso l’ultima serata con la madre, con cui aveva condiviso la cena. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’aggressione e sull’identità dell’autore.

PADOVA - Si chiamava Marco Cossi l'uomo ucciso con una quindicina di coltellate la notte fra domenica 19 e lunedì 20 aprile in via Santi Fabiano e Sebastiano a Brusegana, prima periferia di Padova. Chi era Cossi si era trasferito in Veneto un paio d'anni fa e e abitava a Padova insieme alla madre anziana. In precedenza aveva abitato a Noale (Venezia) e prima ancora a Latisana, in provincia di Udine. Per quanto finora emerso dagli accertamenti condotti dalla polizia, la sua fedina penale risulta immacolata: mai alcuna segnalazione e suo carico, nessuna occorrenza del suo nome nelle banche dati delle forze dell'ordine. Il 48enne aveva un lavoro stabile in una ditta di logistica di Padova e alle spalle un matrimonio finito.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Marco Cossi ucciso a coltellate: il trasferimento, il lavoro nella logistica, l'ultima cena con la madre. Chi era la vittima dell'omicidio di Brusegana

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