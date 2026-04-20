Marco Cossi ucciso a coltellate | il trasferimento dal Friuli il lavoro nella logistica la convivenza con la madre Chi era la vittima dell' omicidio di Brusegana

Marco Cossi, 37 anni, è stato trovato morto nella notte tra domenica e lunedì in via Santi Fabiano e Sebastiano a Brusegana. Originario del Friuli, si era trasferito in città alcuni anni fa e lavorava nel settore della logistica. Viveva con sua madre in una casa vicina al luogo dell’omicidio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

PADOVA - Si chiamava Marco Cossi l'uomo ucciso la notte fra domenica 19 e lunedì 20 aprile in via Santi Fabiano e Sebastiano a Brusegana, prima periferia di Padova. Chi era Cossi era originario del Friuli Venezia Giulia ma da diversi anni si era trasferito in Veneto e abitava nel Padovano insieme alla madre anziana. Per quanto finora emerso dagli accertamenti condotti dalla polizia, la sua fedina penale risulta immacolata: mai alcuna segnalazione e suo carico, nessuna occorrenza del suo nome nelle banche dati delle forze dell'ordine. Il 48enne aveva un lavoro stabile in una ditta di logistica di Padova. Un quadro che rende al momento ancora oscuro il movente dell'omicidio.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Marco Cossi ucciso a coltellate: il trasferimento dal Friuli, il lavoro nella logistica, la convivenza con la madre. Chi era la vittima dell'omicidio di Brusegana Notizie correlate “Ucciso a coltellate, c’è un arresto”. Omicidio nel mondo dello sport: chi è la vittimaOmicidio nel quartiere Santa Lucia a Viterbo: in un appartamento di Strada Santa Barbara è stato ucciso Giovanni Bernabucci, 51 anni, ultras della... “Ucciso a coltellate”. Italia, 21enne trovato senza vita dai genitori: chi era la vittimaGiallo a Vasto, dove nel pomeriggio di oggi un giovane di 21 anni è stato trovato senza vita nel garage di un condominio lungo la circonvallazione...