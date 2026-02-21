San Mauro piange il suo maestro di calcio | addio a William Barducci l' uomo che ha cresciuto generazioni di giovani atleti

Quattro anni in biancoazzurro, due da calciatore per concludere la carriera e altrettanti da allenatore per iniziarne un’altra. E’ stata questa la parentesi, breve e felice al Faenza di William Barducci, che è prematuramente scomparso, a 69 anni nella sua San Mauro Pascoli. Il Faenza Calcio con grande tristezza e dolore ricordando l’uomo sincero e genuino, il giocatore esperto e talentuoso, l’allenatore capace e attento, porge le sue sincere condoglianze alla famiglia. Nato a Santarcangelo il 5 giugno 1956, cresciuto nelle giovanili della Sammaurese, Barducci, attaccante rapido e freddo in area di rigore, esordì con il Bellaria, fu chiamato ad appena 21 anni nel 1977, alla Fiorentina in serie A. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

