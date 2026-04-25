Addio a Dean Tavoularis Coppola piange il suo scenografo da Oscar

È morto all'età di 93 anni Dean Tavoularis, noto scenografo statunitense vincitore di un premio Oscar. La sua carriera comprendeva la collaborazione con il regista Francis Ford Coppola in 13 film, tra cui tutti e tre i capitoli de 'Il Padrino', 'Apocalypse Now' e 'Un sogno lungo un giorno'. La sua morte è stata annunciata di recente, suscitando cordoglio nel mondo del cinema.

(Adnkronos) – Morto all'età di 93 anni Dean Tavoularis, il celebre scenografo statunitense vincitore dell’Oscar che collaborò con il regista Francis Ford Coppola in 13 film, tra cui tutti e tre i titoli de 'Il Padrino', 'Apocalypse Now' e 'Un sogno lungo un giorno'. La notizia della scomparsa, avvenuta in un ospedale di Parigi per cause naturali, è stata diffusa dallo scrittore e critico cinematografico di 'The Hollywood Reporter' Jordan Mintzer. I due avevano collaborato al libro 'Conversations With Dean Tavoularis', pubblicato nel 2022. Coppola ha pubblicato una storia su Instagram rendendo omaggio a Tavoularis.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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