La città di Moneglia si trova a dover salutare Franco Botto, noto anche per essere stato assessore comunale negli anni Duemila. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i residenti, riconoscendo la sua presenza come figura pubblica e conosciuta nel paese. Franco Botto era anche testimonial di una nota marca di tonno, un ruolo che aveva ricoperto negli anni passati.

La città di Moneglia piange la scomparsa di Franco Botto, già assessore comunale negli anni Duemila e figura molto conosciuta in città. Per molti era il pescatore che reclamizzava tonno in scatola negli anni Ottanta, nella vita aveva lavorato in cantiere e fatto l'amministratore comunale. Classe 1949, Botto è mancato ieri martedì 28 aprile. L'amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio, ricordandolo come "figura di riferimento per l'impegno istituzionale e per il costante servizio reso alla comunità". Padre dell'attuale consigliere di maggioranza con delega all'Ambiente Mattia Botto. Professionista stimato, era stato responsabile tecnico alla Fincantieri di Riva Trigoso.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Addio a Franco Botto, testimonial del “Tonno insuperabile”

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