Addio a don Daniele Bisato | scompare il custode della fede a Sanremo

È morto a 90 anni il sacerdote che per oltre sessant’anni ha guidato i seminaristi di Ventimiglia. Don Daniele Bisato, ex parroco di Sant’Agostino, è deceduto nell’ex seminario di Bordighera. La sua attività pastorale si è svolta principalmente nel territorio di Sanremo e dintorni, dove ha svolto il suo ruolo di guida spirituale e di riferimento per molte generazioni. La notizia ha suscitato cordoglio tra la comunità locale.

? Cosa sapere Don Daniele Bisato, sacerdote di 90 anni, è deceduto nell'ex seminario di Bordighera.. L'ex parroco di Sant'Agostino ha guidato i seminaristi di Ventimiglia per sessant'anni.. Il silenzio ha avvolto l’ex seminario di Bordighera durante la notte trascorsa, quando don Daniele Bisato, all’età di 90 anni, ha lasciato il mondo terreno. La scomparsa del sacerdote, nato a Sanremo, colpisce profondamente le comunità della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, lasciando un vuoto in chi lo ha conosciuto lungo i vicoli e nelle piazze dove il suo ministero ha lasciato un segno indelebile. Monsignor Antonio Suetta, vertice della diocesi locale, ha diffuso la notizia del decesso, sottolineando come una moltitudine di fedeli e diverse realtà comunitarie abbiano potuto trarre beneficio dalla straordinaria capacità umana del sacerdote.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a don Daniele Bisato: scompare il custode della fede a Sanremo Notizie correlate Addio ad Alberto Naboni: scompare il custode della storia brianzolaLa comunità della Brianza si prepara a dare l’ultimo saluto ad Alberto Naboni, figura centrale per la salvaguardia delle radici storiche locali e... Addio a padre Bova: scompare il custode della Basilica di San Nicola? Cosa sapere Scompare a 94 anni padre Damiano Bova, ex rettore della Basilica di San Nicola.