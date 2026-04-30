Addio a Craig Venter morto a 79 anni lo scienziato pioniere del sequenziamento del genoma umano

È scomparso a 79 anni Craig Venter, scienziato statunitense conosciuto per aver contribuito in modo determinante al sequenziamento del genoma umano. La sua ricerca ha segnato una tappa importante nel campo della genetica. Venter ha lavorato a progetti di grande rilievo scientifico e ha collaborato con numerosi istituti di ricerca. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli sul luogo o le circostanze.

È morto a 79 anni Craig Venter, lo scienziato americano noto per il suo ruolo cruciale nel sequenziamento del genoma umano. Il suo lavoro ha accelerato diagnosi e cure di numerose malattie, aprendo una nuova era nella medicina moderna.🔗 Leggi su Fanpage.it

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