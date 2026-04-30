È morto a 79 anni per un tumore Craig Venter, scienziato noto per aver contribuito in modo significativo alla biologia moderna. La sua carriera ha segnato importanti tappe nel campo della genetica, tra cui la sequenza del primo genoma umano e lo sviluppo di tecniche innovative di editing genetico. La sua scomparsa è stata annunciata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla sua vita personale o sulle circostanze della morte.

Roma, 30 aprile 2026 – È morto per un tumore all’età di 79 anni Craig Venter, una delle figure più controverse e decisive della biologia moderna. L’annuncio è arrivato dall’istituto che porta il suo nome, il J. Craig Venter Institute di La Jolla, in California. Con lui scompare un protagonista che ha accelerato la ricerca genetica come pochi altri, trasformando la genomica in una disciplina veloce, industriale, quasi “ingegneristica”. Chi era Craig Venter e la sua corsa al genoma umano. Venter, nato il 14 ottobre del 1949 a Salt Lake City, nello Utah, non era solo un biologo. Era un imprenditore della conoscenza. Uno che sfidava i tempi lunghi della ricerca pubblica e spingeva verso soluzioni radicali.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio a Craig Venter, l’uomo che ha riscritto il ‘codice della vita’

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Morto Craig Venter, lo scienziato che per primo sequenziò il genoma umano x.com

la Repubblica. . Craig Venter, lo scienziato che ha decodificato il genoma umano, è morto a 79 anni nella sua casa di La Jolla, in California. L’annuncio è stato dato dal J. Craig Venter Institute. “Nel 2000, la sua azienda, Celera, annunciò congiuntamente con - facebook.com facebook