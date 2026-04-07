Teatro Traiano di Fiumicino verso il rialzo del sipario

Il 7 aprile 2026, il Comune di Fiumicino ha approvato una delibera di Giunta che riconosce ufficialmente il valore storico e culturale del Teatro Traiano, un edificio che rappresenta un punto di riferimento per la vita culturale e sociale della città. La decisione interessa la tutela e la valorizzazione del teatro, che viene considerato uno dei luoghi simbolo di Fiumicino. La delibera è stata approvata all’unanimità dall’amministrazione comunale.

Fiumicino, 7 aprile 2026 – L’Amministrazione comunale ha approvato una delibera di Giunta con cui viene formalmente riconosciuto il notevole interesse storico e culturale del TeatroCinema Traiano, uno dei luoghi simbolo della vita culturale e sociale di Fiumicino. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle opportunità previste dalla normativa regionale che promuove interventi di valorizzazione su teatri e altri spazi di rilevanza culturale presenti nel territorio del Lazio, consentendo così di porre le basi per l’accesso a specifici finanziamenti. Il Teatro Traiano, noto anche come “Palace Traiano”, fu realizzato tra il 1950 e il 1953 e inaugurato il 1° maggio 1953 come cinema mono-sala. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Si alza il sipario del Santa Maria. Il rock a teatro col tributo a VascoUna serata tutta da cantare sulle note dei pezzi più famosi di Vasco Rossi, insieme a una band che farà rivivere le atmosfere incandescenti dei live...

Leggi anche: Dal teatro civile al burlesque. Si alza il sipario al teatro OppArt

Argomenti più discussi: Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo, il teatro Traiano si illumina di blu; BRACCIANO – In libreria l’ultimo libro di Elisa Caponetti: Nodi Oscuri arriva alla Giunti.

Teatro Traiano di Fiumicino, verso il rialzo del siparioLa Giunta lo ha dichiarato di notevole interesse storico e culturale. Un primo passo verso la rinascita ... ilfaroonline.it

Istruzione, al Traiano il primo degli spettacoli in collaborazione tra Comune e istituti comprensivi cittadiniSi è svolto ieri mattina al Teatro Traiano, in un clima di fiaba e di sano divertimento, il primo degli spettacoli realizzati in collaborazione con gli Istituti Comprensivi cittadini e finanziati dall ... trcgiornale.it

Teatro Comunale Traiano di Civitavecchia | Civitavecchia - facebook.com facebook