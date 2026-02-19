PayCare assemblea dei lavoratori Ok all’accordo su uscite e incentivi

I lavoratori di PayCare hanno approvato l’accordo dopo aver discusso le uscite e gli incentivi. La causa principale è stata una riunione in cui sono state chiarite le condizioni per i licenziamenti volontari e le misure di sostegno economico. Durante l’assemblea, i dipendenti hanno dato il via libera alle proposte, affidando alle organizzazioni sindacali il compito di firmare il nuovo accordo. Ora si attende la firma ufficiale, che determinerà le prossime mosse dell’azienda. La decisione dei lavoratori porta a un nuovo capitolo per l’azienda.

Mandato pieno dei lavoratori di PayCare alle organizzazioni sindacali per firmare all’accordo quadro con l’azienda. È l’esito dell’assemblea di ieri alla presenza dei 35 dipendenti rimasti in forza alla sede di San Martino di Monteriggioni – all’annuncio dell’intenzione dell’azienda di chiudere il sito operativo – e delle organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl. I cui esponenti hanno illustrato i temi dell’intesa e lo stato di avanzamento della trattativa. E quindi avanti con i 38mila euro lordi di incentivi per le maestranze che decideranno di uscire su base volontaria (che diventano dai 35 ai 34mila per gli addetti part time, a seconda del numero di ore, da 25 a 20). 🔗 Leggi su Lanazione.it

