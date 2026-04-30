Acquevenete | 4,6 milioni di premi per i comuni e i cittadini

Acquevenete ha annunciato la distribuzione di 4,6 milioni di euro ai 107 comuni soci, con sede a Monselice. I fondi, provenienti da Arera, saranno destinati a interventi di welfare, lavori di manutenzione e sostegni economici per i cittadini. La ripartizione avverrà nelle prossime settimane. Questa iniziativa riguarda enti pubblici e utenti di diverse zone della regione.

? Cosa sapere Acquevenete distribuisce 4,6 milioni di euro ai 107 comuni soci a Monselice.. I fondi Arera finanzieranno welfare, manutenzioni e sostegno economico per gli utenti.. Ieri, 29 aprile 2026, l’assemblea dei soci di Acquevenete si è riunita a Monselice per approvare il bilancio d’esercizio 2025 e definire come distribuire i proventi economici tra i comuni del territorio. La seduta ha sancito una decisione che tocca direttamente le tasche e la gestione dei 107 Comuni serviti dalla società. Grazie alla premialità concessa da Arera per la qualità del servizio erogato, Acquevenete ha incassato nel 2025 una somma pari a 4,6 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acquevenete: 4,6 milioni di premi per i comuni e i cittadini Notizie correlate Comuni plastic free, tre premi nell’Agrigentino: la sfida alla plastica parte da quiFavara, Licata e Ravanusa celebrati a Roma per l’impegno ambientale: la Sicilia porta a casa venti riconoscimenti nella quinta edizione... Leggi anche: Essere cittadini a Bergamo: regole comuni e attenzione Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Una società solida, che cresce, investe e sceglie di restituire valore al territorio; Acquevenete approva il bilancio 2025: investimenti record e risorse redistribuite ai Comuni soci.