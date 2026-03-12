Essere cittadini a Bergamo | regole comuni e attenzione

Un lettore di Bergamo ha inviato una lettera che è stata pubblicata nel nostro giornale mercoledì 11 marzo. Nel testo, vengono affrontati temi legati alla vita cittadina, alle regole condivise e all’attenzione richiesta dai cittadini nel rispettare le norme quotidiane. La missiva mette in evidenza alcuni aspetti della convivenza e delle responsabilità di chi vive in città.

LA LETTERA. Pubblichiamo di seguito la missiva di un lettore che abbiamo pubblicato sul giornale cartaceo mercoledì 11 marzo. Uno spunto di riflessione interessante. Gentile direttore, le scrivo per condividere una esperienza nella speranza che possa suscitare qualche riflessione sull’essere cittadini della nostra città oggi. Stamattina per andare a lavoro ho preso, come ogni giorno, l’autobus. All’altezza di via San Bernardino, sale un ragazzo con un monopattino elettrico. Un ragazzo alto, riccioli scuri, qualche brufolo, che va in una scuola superiore. Dovrei scendere alla fermata successiva ma vengo bloccato perché il monopattino elettrico impedisce ai passeggeri il passaggio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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