Acqua sicura | l’Umbria sfida l’UE e guida il modello contro i PFAS

L'Umbria ha annunciato di aver condotto analisi sulle acque che mostrano valori di PFAS entro i limiti di legge, confermando la qualità dell'acqua potabile nella regione. La regione ha deciso di procedere con questa verifica dopo che l’Italia e l’Unione Europea avevano avviato una procedura d’infrazione riguardante la potabilità delle acque. La scelta dell’Umbria si inserisce in un più ampio dibattito sulle misure per garantire acqua sicura.

?? Cosa sapere L'Umbria conferma la salubrità delle acque con test PFAS entro i limiti di legge. La Regione sfida l'Italia e l'UE dopo la procedura d'infrazione su potabilità. L'assessore De Luca ha sollecitato il Governo a seguire l'esempio dell'Umbria dopo che la Commissione Europea ha aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia per il mancato recepimento della direttiva UE 20202184 sulla qualità delle acque potabili. Mentre le istituzioni europee contestano allo Stat .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acqua sicura: l’Umbria sfida l’UE e guida il modello contro i PFAS Notizie correlate Nuovi filtri anti Pfas negli impianti: "Così, acqua potabile più sicura""Acqua potabile più sicura", a Vimodrone arrivano altri filtri anti-Pfas "in linea con la nuova direttiva Ue". Acqua sicura in "zona rossa" Pfas: al via i lavori tra Cologna Veneta e Roveredo di GuàAl via l’estensione della rete acquedottistica, Mantovanelli: «Assicurare acqua di qualità alle utenze servite è il primo compito di un gestore... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: De Luca, 'il governo segua esempio dell'Umbria e metta al bando i Pfas'; Umbria, alla Sorgente della Lupa l’acqua diventa lezione di futuro: studenti protagonisti del progetto Acea Scuola; Umbria protagonista dell'educazione idrica, alla Sorgente della Lupa l'acqua insegna il futuro; Acque minerali, in Umbria storico marchio potrebbe tornare a vivere: ok a permesso di ricerca -. Acqua potabile più sicura: l’Umbria è la prima Regione in Italia a monitorare i PFASL’Umbria apre la strada a un nuovo modello di controllo ambientale. È infatti la prima regione italiana ad avviare un monitoraggio continuo e capillare delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle ... greenme.it Pfas nell’acqua, procedura infrazione Ue. De Luca: «governo segua l’Umbria»«La notizia dell’apertura di una procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea, per il mancato corretto recepimento della direttiva sull’acqua potabile, direttiva Ue 2020/2184, conferma pi ... umbria24.it Bevi l'acqua del rubinetto convinto che sia sicura al 100% C'è un dettaglio inquietante (proprio nel tuo palazzo) che potrebbe comprometterne del tutto la qualità e il sapore - facebook.com facebook