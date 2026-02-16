A Vimodrone, sono stati installati nuovi filtri anti-Pfas negli impianti di acqua potabile, una mossa che risponde alle recenti norme dell’Unione Europea. La decisione mira a ridurre la presenza di sostanze chimiche nocive e garantire un’acqua più pulita per i cittadini. Già nelle scorse settimane, alcuni abitanti avevano segnalato un leggero odore sgradevole nell’acqua del rubinetto.

"Acqua potabile più sicura", a Vimodrone arrivano altri filtri anti-Pfas "in linea con la nuova direttiva Ue ". Cap, gestore del ciclo idrico nell’hinterland, ha adeguato gli impianti, "in particolare via Cadorna e via Tobagi", dopo una ricognizione sulla situazione in città. "Un intervento tempestivo per garantire l’acqua a tutti, un diritto fondamentale - dice il sindaco Dario Veneroni –. È un’azione importante pe ridurre gli ‘ inquinanti permanenti ’ tutelando la salute grazie all’adesione agli ultimi standard Ue". La nuova Direttiva (20202184) sull’acqua potabile è entrata in vigore il 12 gennaio "e ha introdotto regole stringenti per tutti gli stati membri e quindi anche per noi, l’obiettivo è limitare la presenza di queste sostanze". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovi filtri anti Pfas negli impianti: "Così, acqua potabile più sicura"

