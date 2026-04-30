Acireale si conclude il Mese dell' ambiente e della biodiversità

Si è concluso ieri ad Acireale il “Mese dell’Ambiente e della Biodiversità”, l’articolato calendario di iniziative promosso dalla Città di Acireale che ha coinvolto istituzioni, associazioni e cittadini in un percorso condiviso di sensibilizzazione e tutela del territorio. Nel corso delle.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Notizie correlate

Acireale, al via il mese dedicato all'ambiente e alla biodiversitàÈ stato presentato questa mattina ad Acireale il programma del “Mese dell’Ambiente e della Biodiversità”, un ricco calendario di iniziative promosso...

Patto per la tutela dell’ambiente. Studenti a lezione di biodiversitàUn’alleanza concreta tra istituzioni, scuole e cittadini per la tutela dell’ambiente: Ferrara ha ospitato ieri il convegno distrettuale ‘Un’alleanza...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Tornano ad Acireale I Sapori dell’Etna; Festa dei fiori / Presentata ad Acireale l’edizione 2026 tra carri, eventi e il Concertone del Primo Maggio.

Acireale, nuove norme per le zone D3: arriva il via libera dopo 13 anniACIREALE – Dopo un ampio e articolato dibattito, il Consiglio comunale ha approvato le nuove norme di attuazione relative alle zone commerciali D3, chiudendo un iter atteso da anni. Soddisfazione è st ... livesicilia.it

Diocesi: Acireale, morto l’arcivescovo Alfio Rapisarda. Mons. Raspanti, ha promosso il dialogo con le autorità civiliMorto stamani, all’età di 92 anni, l’arcivescovo mons. Alfio Rapisarda, nunzio apostolico emerito del Portogallo. Legato alla parrocchia di Monterosso Etneo, ha concluso la sua vita terrena all’Oasi ... agensir.it

ACIREALE SI VESTE DI FIORI: AL VIA L’EDIZIONE 2026 DELLA FESTA DEI FIORI TRA MERCATINI, ARTE E GRANDE ATTESA PER IL CONCERTONE DELL’1 MAGGIO Prende ufficialmente il via oggi, giovedì 30 aprile 2026, la Festa dei Fiori di Acireale, un - facebook.com facebook