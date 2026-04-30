Achraf Hakimi non sarà in campo per la semifinale di ritorno a causa di una lesione al bicipite femorale. La squadra dovrà fare a meno di uno dei giocatori più veloci e influenti, in una fase decisiva della competizione. La sua assenza rappresenta un ostacolo importante per il team, che dovrà affrontare l’impegno senza uno dei suoi elementi chiave.

Il PSG perde Achraf Hakimi per una lesione al bicipite femorale, una perdita pesante per la squadra che dovrà rinunciare a uno dei suoi uomini più dinamici e determinanti proprio in un momento cruciale della stagione. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma attualmente la sua presenza è esclusa per la sfida a Monaco. In caso di qualificazione per la finale di Champions League, l’attaccante marocchino dovrebbe riuscire a garantire la sua presenza. Finora la sua partecipazione ai Mondiali non è in pericolo. Le dinamiche dell’infortunio. Nella serata di martedì, al Parco dei Principi si è giocata una partita dalle mille emozioni che ha visto i padroni di casa vincere 5-4 contro gli uomini di Kompany.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Achraf Hakimi ko: salta il ritorno della semifinale

Notizie correlate

Achraf Hakimi: il calciatore del Psg a processo per stupro nega le accuse: “Dimostrerò che è tutto falso”Una vicenda giudiziaria che scuote il mondo del calcio internazionale arriva a una svolta decisiva.

Leggi anche: Infortunio Hakimi, che tegola per il PSG: c’è lesione e salta il ritorno contro il Bayern Monaco

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Champions, Hakimi ko: il difensore del Psg salta il ritorno della semifinale col Bayern; Psg, assenza importante in vista del ritorno di Champions; Tegola PSG, Hakimi ko: salta il ritorno col Bayern Monaco per infortunio muscolare; Infortunio Hakimi che tegola per il PSG | c’è lesione e salta il ritorno contro il Bayern Monaco.

Tegola PSG, Hakimi ko: salta il ritorno col Bayern Monaco per infortunio muscolareTegola importante per la formazione parigina guidata da Luis Enrique costretta a far fronte all'assenza di Achraf Hakimi, in vista degli impegni nelle prossime settimane. Il terzino marocchino, infatt ... calciomercato.com

Brutte notizie per il PSG: Achraf Hakimi salterà la semifinale di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco. Il terzino marocchino ha riportato un infortunio al bicipite femorale della coscia, più serio dei semplici crampi inizialmente ipotizzati. Ne - facebook.com facebook