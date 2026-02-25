Achraf Hakimi | il calciatore del Psg a processo per stupro nega le accuse | Dimostrerò che è tutto falso

Una vicenda giudiziaria che scuote il mondo del calcio internazionale arriva a una svolta decisiva. Un difensore di primo piano del panorama europeo è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stupro, al termine di un’indagine durata oltre due anni. La decisione del giudice, resa nota martedì 24 febbraio, accoglie la richiesta avanzata nell’agosto 2025 dalla procura di Nanterre e apre ora la fase processuale. Il caso, emerso nel 2023, ha avuto fin dall’inizio un forte impatto mediatico, intrecciando sport, cronaca giudiziaria e dibattito pubblico. Il calciatore ha sempre respinto ogni addebito, sostenendo la propria estraneità ai fatti contestati e dichiarandosi pronto ad affrontare il procedimento per dimostrare la propria innocenza. Già nelle ore successive alla decisione del giudice, il nome di Achraf Hakimi è tornato al centro dell’attenzione. Il difensore del Paris Saint-Germain, 27 anni, è accusato da una giovane donna di averla violentata nel febbraio 2023, al termine di un incontro avvenuto nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

