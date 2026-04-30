Il Tribunale Federale Nazionale ha emesso una sentenza riguardante un club calcistico. La decisione riguarda una penalizzazione di nove punti, applicata a causa dei mancati pagamenti degli stipendi ai giocatori. La vicenda riguarda la squadra di una cittadina dell’entroterra, coinvolta in una procedura giudiziaria per irregolarità amministrative. La sentenza si basa su un’istruttoria avviata in seguito a segnalazioni e verifiche ufficiali.

Il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato con sentenza sulle penalizzazioni dei club per i mancati pagamenti degli stipendi. Nel girone H Acerrana: nove punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. Tre mesi di inbizione per Angelo Guastafierro e 5000 euro di ammenda al club. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Acerrana, stipendi non pagati: 9 punti di penalizzazione

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