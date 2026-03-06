Contratti fantasma e stipendi pagati in contanti stangata per un locale di Stroncone

Carabinieri e ispettori del lavoro di Terni hanno effettuato un blitz in un locale di Stroncone, riscontrando contratti “fantasma” e pagamenti in contanti per gli stipendi. Durante l’ispezione sono state identificate diverse irregolarità e l’attività è stata sospesa. Per le violazioni sono state comminate sanzioni che ammontano a circa 27.000 euro.

Blitz di carabinieri e ispettorato del lavoro, nessuna "comunicazione di assunzione" per sette dipendenti su undici, scatta la sospensione dell'attività Gli accertamenti hanno poi messo sotto sotto la lente le modalità di pagamento delle retribuzioni. E le verifiche, secondo quanto ricostruito dall'Arma, hanno permesso di appurare che, anche il personale regolarmente assunto sarebbe stato pagato in contanti anziché attraverso metodi tracciabili, così come previsto dalla normativa per garantire l'effettiva corrispondenza tra quanto dovuto per contratto e quanto realmente percepito dal lavoratore.