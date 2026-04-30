Acer Parma | 260 case recuperate e un piano per la vivibilità

Acer Parma ha approvato il bilancio con un totale di 260 alloggi recuperati tra Parma e Fidenza. L’azienda ha destinato 13,9 milioni di euro a interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il piano prevede anche interventi per migliorare la vivibilità degli spazi abitativi e garantire il recupero e la riqualificazione degli immobili. I lavori sono stati realizzati nel corso dell’ultimo anno e coinvolgono più quartieri.

? Cosa sapere ACER Parma approva bilancio con 260 alloggi recuperati tra Parma e Fidenza.. Investimento di 13,9 milioni di euro per la manutenzione straordinaria del patrimonio Erp.. La Conferenza degli Enti ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo di ACER Parma, che per l’esercizio 2025 registra un ricavo di 13.470.538 euro e un utile di 11mila euro, confermando un impegno massiccio sul territorio tra Parma, Fidenza e gli altri comuni della provincia. Il documento contabile appena validato mette in luce una gestione focalizzata sulla materia abitativa, con un impatto diretto sulla disponibilità di case nelle zone urbane e nei centri provinciali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acer Parma: 260 case recuperate e un piano per la vivibilità Notizie correlate Bilancio Acer: nel 2025 recuperati 260 alloggi sfittiÈ stato approvato all’unanimità, dalla Conferenza degli Enti, il bilancio consuntivo di ACER Parma, dal quale è risultato un ricavo di 13. Accordo sulle case popolari. La gestione tornerà ad AcerPace fatta tra Comune e Acer, con l’Azienda casa Emilia Romagna che verserà centinaia di migliaia di euro nelle casse pubbliche, preparandosi a... Tutti gli aggiornamenti Acer presenta il suo bilancio: nel 2025 recuperati 260 alloggi sfittiÈ stato approvato all’unanimità, dalla Conferenza degli enti, il bilancio consuntivo di Acer Parma, dal quale è risultato un ricavo di 13.470.538 euro e un utile di 11mila euro. Particolarmente signif ... gazzettadiparma.it Acer, nominata alla presidenza Loretta LosiQuesta mattina nella sede della Provincia di Parma si è tenuta la conferenza degli enti composta da tutti i sindaci della provincia, con la presidenza del presidente della Provincia Andrea Massari, ha ... gazzettadiparma.it