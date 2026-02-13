Accordo sulle case popolari La gestione tornerà ad Acer

Il Comune di Riccione e Acer hanno raggiunto un accordo che mette fine a mesi di tensioni sulla gestione delle case popolari. Acer, l’Azienda Casa Emilia Romagna, verserà centinaia di migliaia di euro nelle casse pubbliche e si appresta a riprendere il controllo diretto sul patrimonio di alloggi sociali della città. La decisione nasce dalla necessità di rinegoziare i termini del passato e di stabilizzare il rapporto tra le parti. Un dettaglio che distingue questa intesa è la volontà di Acer di investire risorse per migliorare gli alloggi e rafforzare i servizi offerti ai residenti.

Pace fatta tra Comune e Acer, con l'Azienda casa Emilia Romagna che verserà centinaia di migliaia di euro nelle casse pubbliche, preparandosi a tornare ad essere il gestore del patrimonio di alloggi popolari a Riccione. Breve riassunto delle puntate precedenti. Nel 2018 l'allora giunta Tosi decide di togliere la gestione dei 177 alloggi Erp e 64 case Ers, ad Acer per darle a Geat. Ne deriva un contenzioso con il ricorco al Tar da parte di Acer. Nel 2024, dopo che l'amministrazione comunale ha cambiato colore, arriva la vittoria al Tar con Acer a risultare perdente. In precedenza, era il 2021 (ancora Tosi in municipio) si era aperto un contenzioso in sede civile al Tribunale di Rimini per ingenti somme.