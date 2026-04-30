Accordo tra geometri e istituti tecnici per una scuola più orientata alla professione

Recentemente, il consiglio nazionale dei geometri ha firmato un accordo con la rete nazionale degli istituti tecnici tecnologici dedicati a costruzioni, ambiente e territorio. L’obiettivo è rendere più alignata l’offerta formativa scolastica con le esigenze del mondo del lavoro nel settore. L’intesa mira a rafforzare il collegamento tra formazione e professione, coinvolgendo studenti e istituti tecnici in percorsi più pratici e orientati alle competenze richieste dal mercato.

La qualità della formazione e il legame tra mondo scolastico e mondo del lavoro sono al centro di un accordo sottoscritto nei giorni scorsi dal consiglio nazionale dei geometri e la rete nazionale degli istituti tecnici tecnologici a indirizzo Cat (costruzioni, ambiente e territorio). L'atto.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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