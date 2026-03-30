Nonostante il calo della popolazione studentesca negli ultimi anni, gli istituti tecnici per geometri di Verona e provincia mantengono un numero di iscrizioni stabile o in crescita. In particolare, l'istituto

Iscrizioni stabili in città e provincia, con il Calabrese-Levi in forte crescita. Il Collegio Geometri: «Scelta consapevole e con prospettive occupazionali rapide» Nonostante il progressivo calo demografico che negli ultimi anni ha inciso sulla popolazione studentesca, gli istituti tecnici per Geometri di Verona e provincia continuano a dimostrare una solida capacità di attrazione. Anche in vista del prossimo anno scolastico, il bilancio delle iscrizioni agli indirizzi Costruzioni, Ambiente e Territorio (C.A.T.) si mantiene su numeri complessivamente stabili, confermando un interesse diffuso e trasversale tra i giovani del territorio. Sono 258 gli studenti che hanno scelto di intraprendere questo percorso formativo, distribuiti in modo equilibrato tra città e provincia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Gli istituti tecnici per geometri reggono al calo demografico: raddoppiano i numeri per il "Calabrese-Levi"

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