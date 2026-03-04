Scuola i numeri delle iscrizioni | istituti tecnici e professionali i più gettonati ma tengono i licei

Con la conclusione delle iscrizioni online in Emilia-Romagna, circa il 97,4% delle famiglie ha completato la procedura, secondo i dati dell'Ufficio scolastico regionale. I numeri mostrano che gli istituti tecnici e professionali sono tra i più scelti dagli studenti, mentre i licei mantengono comunque una buona percentuale di iscrizioni. I dati sono stati raccolti provincia per provincia per l’anno scolastico 20262027.

Secondo i dati dell'Ufficio scolastico regionale, in tutta la provincia di Ravenna sono state 8.605 le iscrizioni online per l'anno scolastico 20262027 In quella di Ravenna, secondo i dati aggiornati a marzo, le iscrizioni online sono state 8.605, di cui 2.468 alla primaria, 2.989 alla secondaria di primo grado (scuole medie) e 3.148 alla secondaria di secondo grado (scuole superiori). Dati che segnalano una flessione rispetto agli anni scolastici precedenti (erano state 8.774 nel 20252026 e 9.117 nel 20242025). Come sempre, di particolare interesse sono anche i dati relativi alle scuole superiori statali e paritarie, con riferimento agli indirizzi verso i quali si sono orientate sul territorio le scelte di studio dei ragazzi.

Iscrizioni scuola 2026/2027 in Emilia-Romagna: storico sorpasso con il 53% di iscritti agli istituti tecnici e professionali a fronte del 46,7% dei liceiLe iscrizioni 20262027 in Emilia-Romagna evidenziano un eccezionale successo digitale con 105.

Licei battono i tecnici e i professionali, percentuali maggiori a centro (60%) e Sud (59,7%). A Nord tengono Tecnici e ProfessionaliI dati sulle iscrizioni alle scuole secondarie di II grado per l’anno scolastico 20262027 delineano una geografia delle scelte che conferma una...

