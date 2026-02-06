Olimpiadi Milano – Cortina 2026 | Warner Bros Discovery broadcaster ufficiale dei Giochi con gare live su HBO Max e discovery+

Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina sono ormai alle porte. Warner Bros. Discovery conferma il suo ruolo di broadcaster ufficiale e promette di trasmettere tutte le gare in diretta su HBO Max e discovery+. Gli appassionati italiani potranno seguire da vicino ogni momento delle competizioni, con una copertura capillare e senza interruzioni.

Tutto pronto per le Olimpiadi invernali anche in casa Warner Bros. Discovery che è broadcaster ufficiale dei delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ed è pronta a offrire al un' ampia copertura dell'evento. Su HBO Max e discovery+ infatti, andranno in onda ben 865 ore di gare live, con inoltre tre appuntamenti al giorno dalle principali località olimpiche, per un totale di oltre 1000 ore. HBO Max e discovery+ saranno le uniche piattaforme in Italia a garantire la copertura integrale dei Giochi. Warner Bros. Discovery broadcaster ufficiale di Milano – Cortina 2026. Alla presentazione del palinsesto per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Warner Bros.

