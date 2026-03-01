Warner Bros Discovery abbandona Netflix | fusione con Paramount

Warner Bros. Discovery ha deciso di interrompere il proprio accordo con Netflix e di avviare una fusione con Paramount. La notizia è stata comunicata dal CEO dell’azienda, David Zaslav, che ha annunciato la scelta strategica. La decisione riguarda il cambiamento nelle collaborazioni e nelle alleanze del gruppo nel settore dello streaming e dei contenuti digitali.

Il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha annunciato la svolta strategica dell'azienda: l'abbandono dell'accordo con Netflix per avviare una fusione con Paramount. L'annuncio, reso pubblico il 27 febbraio 2026, segna un cambiamento radicale nel panorama globale dell'intrattenimento, dopo che Netflix ha scelto di ritirarsi dalla corsa. La decisione è stata motivata dalla valutazione di un'offerta superiore da parte di Paramount, che ha presentato una proposta arricchita da clausole migliorative. Discovery ha approvato il nuovo percorso, con Zaslav che ha sottolineato il valore superiore per gli azionisti. La fusione, se approvata dagli organi regolatori, potrebbe riscrivere le dinamiche del settore.