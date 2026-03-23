Quattro ambulanze appartenenti al servizio di soccorso della comunità ebraica Hatzola sono state incendiate a Golders Green, quartiere nel nord-ovest di Londra. La polizia ha confermato che l’incidente è trattato come un ‘crimine d’odio antisemita’. Lo riferisce il Guardian. Sei autopompe e circa 40 vigili del fuoco sono stati inviati sul luogo dell’incendio. Diverse bombole presenti sui mezzi sono esplose, causando la rottura delle finestre di un vicino edificio residenziale. Non sono stati segnalati feriti. Cosa è il servizio di Hatzola. Hatzola è una organizzazione ebraica senza scopo di lucro gestita da volontari che fornisce gratuitamente assistenza medica di emergenza e trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Londra, incendiate ambulanze della comunità ebraica. La polizia: “Atto antisemita”

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