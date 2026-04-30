accoltella una donna in casa e le ruba tutti i soldi

Un uomo ha aggredito una donna thailandese in casa sua, sferrandole una coltellata e tentando di ucciderla. Dopo aver portato a termine l'aggressione, l’uomo si è allontanato dalla scena. Successivamente, è stato rintracciato e arrestato dalle forze dell’ordine. Durante l’episodio, l’aggressore ha anche sottratto tutti i soldi presenti nell’abitazione della vittima.

Ha cercato di uccidere una donna thailandese sferrandole una coltellata. Poi è fuggito. Nelle scorse ore, però, è stato arrestato. I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Brescia, nella serata del 23 aprile 2026, hanno eseguito un fermo disposto dalla Procura della Repubblica di Brescia nei confronti di un 28enne marocchino, residente a Bergamo, ritenuto presunto responsabile di tentato omicidio e rapina aggravata. Nella notte del 18 aprile scorso, a Brescia, ha aggredito la 42enne straniera all’interno della sua abitazione. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, l’uomo si sarebbe presentato in casa, sotto la minaccia di un coltello, le avrebbe chiesto di dargli tutto il contante che la signora aveva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Uccide ladro in casa, genitori e paese lo difendono - Vita in Diretta 16/01/2026

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Brescia, accoltella e rapina una donna: fermato per tentato omicidio x.com