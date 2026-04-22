Un pensionato di Catania è stato arrestato a Biella con l’accusa di aver favorito un tentato omicidio legato a un debito di 30 mila euro. Lo scorso venerdì, i carabinieri del comando provinciale di Torino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone, ritenute coinvolte in un episodio di tentato omicidio in concorso. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Il nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Torino ha eseguito, lo scorso venerdì 17 aprile, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone ritenute responsabili di tentato omicidio in concorso. Le operazioni si sono svolte nei comuni di Torino.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Notizie correlate

Insegue la moglie con un coltello e cerca di strangolarla: arrestato per tentato omicidio nel CataneseA Biancavilla (Catania) un 56enne ha tentato di uccidere la moglie colpendola con un coltello e strangolandola.

Abusi edilizi, annullato maxi-debito da 100 mila euroUna battaglia legale durata anni si conclude con la piena vittoria di una cittadina di Licata.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Pensionato catanese arrestato a Biella: avrebbe agevolato un tentato omicidio per un debito da 30 mila euro; Sassuolo: arrestata coppia per truffa ai danni di un pensionato con la tecnica del finto Carabiniere.

Catania, tenta di rubare la pensione a un anziano: arrestato un 23enneLa Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 23 anni che, nei giorni scorsi, ha preso di mira un anziano per rubargli la pensione appena riscossa. catanianews.it

Picchia e rapina invalido dopo il prelievo della pensione: arrestato 46enne di AcirealeUn uomo di Acireale ha picchiato e rapinato un 50enne invalido. Il fatto è avvenuto in Puglia. La vittima è stata attirata in una trappola. meridionews.it