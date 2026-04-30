Accoltella l'ex coinquilino per un debito di 200 euro | 24enne arrestato per tentato omicidio

Nella serata del 28 aprile, un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri di Osio Sotto con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, avrebbe sferrato un colpo con un coltello al volto dell’ex coinquilino, a seguito di un debito di 200 euro. L’uomo è stato fermato poco dopo l’aggressione e ora si trova in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti.

I carabinieri di Osio Sotto (Bergamo) hanno arrestato un 24enne per tentato omicidio. La sera del 28 aprile avrebbe accoltellato al volto l'ex coinquilino per un debito da 200 euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Accoltella un coetaneo per un debito di 200 euro: 24enne arrestato per tentato omicidioI Carabinieri della Stazione di Osio Sotto hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 24enne residente in paese, ritenuto responsabile di... Leggi anche: Cena tra colleghi finisce a coltellate: 24enne arrestato per il tentato omicidio dell’amico Panoramica sull’argomento Si parla di: Si accoltellano dopo una lite in casa a Mortara: gravissimi un 33enne e un 24enne; Perugia condanna per stalking | gelosia tossica contro il coinquilino. Accoltella l’ex coinquilino per un debito di 200 euro: 24enne arrestato per tentato omicidioI carabinieri di Osio Sotto (Bergamo) hanno arrestato un 24enne per tentato omicidio. La sera del 28 aprile avrebbe accoltellato al volto l’ex coinquilino per un debito da 200 euro. fanpage.it