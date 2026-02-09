Cena tra colleghi finisce a coltellate | 24enne arrestato per il tentato omicidio dell'amico

Una serata tra amici si è trasformata in una scena di violenza a Bitonto. Durante una cena tra colleghi, due giovani di 24 anni hanno iniziato a litigare e, all’improvviso, uno di loro ha estratto un coltello e ha colpito l’altro. La lite si è conclusa con l’arresto del presunto responsabile, accusato di tentato omicidio. La vittima è stata portata in ospedale, le sue condizioni sono gravi ma stabili. La polizia sta indagando per chiarire cosa abbia scatenato il confronto.

