Accise e Piano casa via libera dal Cdm Meloni | Provvedimento che ci sta particolarmente a cuore

Il Consiglio dei ministri si è concluso a Palazzo Chigi con l’approvazione di due decreti. Uno riguarda la proroga dello sconto sulle accise applicato ai carburanti, mentre l’altro riguarda il Piano casa. La presidente del Consiglio ha affermato che questi provvedimenti sono particolarmente importanti per il governo. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sui contenuti specifici dei decreti.

Terminato il consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Nella riunione del governo sono stati approvati i decreti sulla proroga dello sconto delle accise per i carburanti e il Piano casa. A illustrarne le misure, Giorgia Meloni in conferenza stampa. Assieme a lei, Matteo Salvini, al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti. "Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che ci sta particolarmente a cuore, corposo, articolato che affronta una delle priorità più sentito dai cittadini, il tema della casa, la possibilità di accedere a un alloggio di qualità a prezzi accessibili, la.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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