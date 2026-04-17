Diesel e benzina cosa succede alle accise dopo il primo maggio

Dopo il primo maggio, le accise su diesel e benzina continuano a essere al centro di discussioni e analisi ufficiali. Un documento, aggiornato settimana dopo settimana, rimane depositato a Palazzo Chigi, mentre il conflitto in Medio Oriente contribuisce a mantenere elevati i prezzi dei carburanti. La situazione sembra invariata, con le autorità che monitorano attentamente l’andamento del mercato e le possibili implicazioni sulle politiche fiscali.

Esiste un dossier che di settimana in settimana rimane sulla scrivania di Palazzo Chigi. Con il persistere del conflitto in Medio Oriente il caro carburanti non conosce tregua. Il governo Meloni è già intervenuto due volte per alleggerire i prezzi di benzina e diesel. Ma si è trattato di misure.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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