Accesso Nord Ovest lavori verso la conclusione | Ultimi disagi poi addio al degrado

I lavori di riqualificazione dell’accesso Nord Ovest sono quasi terminati e si avvicinano alla conclusione. Secondo i programmatori, entro la fine di aprile verranno completati tutti gli interventi, inclusa l’area accanto al supermercato che si affaccia sulla nuova rotatoria di viale Po. Dopo mesi di lavori e disagi, si prevede di eliminare le condizioni di degrado che avevano caratterizzato il luogo.

I lavori per la riqualificazione dell’accesso Nord Ovest si avviano verso il completamento. Entro fine aprile è, infatti, prevista la conclusione degli interventi, compresa l’area di fianco al supermercato che si affaccia sulla nuova rotonda di viale Po.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Accesso Nord Ovest, lavori verso la conclusione per la pista ciclabile: "Tratto più sicuro"Procedono i lavori per il completamento del percorso ciclopedonale di via Marconi. Metro C verso Roma nord-ovest, al via i nuovi cantieri: stazioni, tempi e costiRoma, 18 febbraio 2026 – Quattro nuove stazioni – Chiesa Nuova, Piazza Pia/Castel Sant’Angelo, Ottaviano e Mazzini – per la nuova tratta T2 della... Temi più discussi: Settimana di lavori in città: dal teleriscaldamento alla gru, cambia la viabilità (anche di notte); Consultorio Giovani, al via a Livorno il servizio ad accesso libero di consulenza e visita urologica per i ragazzi; Via Marconi, le ultime battute della ciclabile; Casa della Comunità Collesalvetti, avvio positivo con accesso di oltre 100 cittadini ai servizi. ACCESSO NORD OVEST DI FERRARA: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE VERSO IL COMPLETAMENTO. FINE LAVORI ENTRO FINE APRILEFerrara, 8 aprile 2026 - I lavori per la riqualificazione dell'accesso Nord Ovest va verso il completamento. Entro fine mese è prevista la conclusione degli interventi, compresa l'area di fianco al ... cronacacomune.it Riqualificazione accesso nord ovest. Avanti coi lavori anche nei mesi estiviProseguono i lavori nel cantiere all’accesso Nord Ovest di Ferrara, anche nei mesi di luglio e agosto. Si tratta di una riqualificazione strategica, la cui esecuzione è inserita nell’ambito del Pnrr, ... ilrestodelcarlino.it Servizio Civile Universale, prorogata al 16 aprile la scadenza per accedere ai 74 posti messi a disposizione dall’Azienda USL Toscana nord ovest - facebook.com facebook