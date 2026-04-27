Malattie genetiche rare nasce la panchina Fondazione Telethon

Giovedì 30 aprile, a Francolise, sarà inaugurata una panchina arcobaleno situata in via Roma di fronte alla scuola elementare. L'installazione fa parte di un progetto promosso dalla Fondazione Telethon dedicato alle malattie genetiche rare. La panchina rappresenta un simbolo di impegno, memoria e speranza, e sarà collocata in un luogo pubblico per sensibilizzare la comunità su queste patologie.

Una panchina arcobaleno come segno di impegno, memoria e speranza. E' questo il significato dell'iniziativa che vedrà protagonista Francolise giovedi'30 aprile quando sarà inaugurata in via Roma fuori la scuola elementare ‘A.Cardi’ la prima panchina arcobaleno dedicata alla Fondazione Telethon.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Malattie genetiche rare: Fondazione Telethon finanzia due studi dell'università di VeronaFondazione Telethon finanzia a Verona due ricerche che aprono nuove prospettive terapeutiche per malattie genetiche rare, puntando su cardiomiopatia... Fondazione Telethon, torna a Napoli la Walk of Life a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rareTorna a Napoli la "Walk of Life", iniziativa di sport e solidarietà organizzata da Fondazione Telethon a sostegno della ricerca scientifica sulle... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Malattie rare, torna la campagna Telethon ‘io per lei’: in piazza a maggio i cuori di biscotto per sostenere la ricerca; Tornano i Cuori di biscotto Telethon: in Fvg 28 punti per sostenere la ricerca sulle malattie rare; Telethon, anche a Cremona i biscotti contro le malattie rare; Sostieni la ricerca per le malattie genetiche rare con I Cuori di biscotto di Telethon. Scopri dove trovarli. Telethon, tornano i Cuori di biscotto in CampaniaDal 1° al 3 maggio in 183 punti di raccolta per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare Telethon, tornano i Cuori di biscotto in Campania ... marigliano.net Cuori di Biscotto Telethon: come partecipare alla campagna nazionale per le mamme rareLa campagna Io per lei riporta in piazza i Cuori di Biscotto di Fondazione Telethon per sostenere le famiglie di bambini con malattie genetiche rare; ecco date, partner e prodotti solidali ... tuobenessere.it FONDAZIONE TELETHON | Rome - facebook.com facebook Il Programma di Fondazione Telethon per le malattie non diagnosticate cambia il destino di molti bambini. Scopri di più bit.ly/40eI6Nz #salute #health #sicurezza #ricerca #safety #disabili #support #rights #SuperAbileInail x.com