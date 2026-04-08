Domenica 12 aprile a Napoli si svolgerà la tradizionale iniziativa organizzata dalla Fondazione Telethon. I partecipanti si riuniranno alla Rotonda Diaz, da dove partiranno per una corsa di 9,9 km, con possibilità di scelta tra una versione competitiva e una non competitiva, oppure una passeggiata di 3 km. L’evento, chiamato “Walk of Life”, mira a coinvolgere la comunità locale in un momento di sport e solidarietà.

Domenica 12 aprile i partecipanti si riuniranno presso la Rotonda Diaz per la partenza della corsa e potranno scegliere tra una corsa competitiva e non competitiva di 9,9 km e una passeggiata di 3 km. Napoli, 8 aprile 2026 – Domenica 12 aprile torna a Napoli la Walk of Life, l’iniziativa di sport e solidarietà organizzata da Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L’evento, giunto alla XIII edizione e presentato nel corso di una conferenza stampa nella Sala Pignatiello del Comune di Napoli, rappresenta un momento di grande sostegno e vicinanza alle persone che convivono con una patologia rara, e un’occasione per raccogliere fondi da destinare alla ricerca. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - CS Fondazione Telethon: “Torna a Napoli la Walk of Life”

Walk of Life: a Palazzo dei Normanni un convegno e i “disegni di bambini” riscrivono la narrazione dell’autismoGiovedì 2 aprile a Palazzo dei Normanni, si terrà il convegno Walk of Life: Una rivoluzione creativa.

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