CS Fondazione Telethon | Torna a Napoli la Walk of Life

Da puntomagazine.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 aprile a Napoli si svolgerà la tradizionale iniziativa organizzata dalla Fondazione Telethon. I partecipanti si riuniranno alla Rotonda Diaz, da dove partiranno per una corsa di 9,9 km, con possibilità di scelta tra una versione competitiva e una non competitiva, oppure una passeggiata di 3 km. L’evento, chiamato “Walk of Life”, mira a coinvolgere la comunità locale in un momento di sport e solidarietà.

Domenica 12 aprile i partecipanti si riuniranno presso la Rotonda Diaz per la partenza della corsa e potranno scegliere tra una corsa competitiva e non competitiva di 9,9 km e una passeggiata di 3 km. Napoli, 8 aprile 2026  –  Domenica 12 aprile  torna  a Napoli  la  Walk of Life, l’iniziativa di sport e solidarietà organizzata da  Fondazione Telethon  per sostenere la  ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L’evento,  giunto alla  XIII edizione  e presentato nel corso di una conferenza stampa  nella Sala Pignatiello del Comune di Napoli, rappresenta un momento di grande  sostegno e vicinanza  alle persone che convivono con una patologia rara, e un’occasione per raccogliere fondi da destinare  alla ricerca. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - CS Fondazione Telethon: “Torna a Napoli la Walk of Life”

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