Accadde oggi | 30 aprile termina la guerra nel Vietnam

Il 30 aprile segna la fine della guerra in Vietnam, un conflitto iniziato negli anni '50 e protrattosi per più di due decenni. Durante il conflitto, il paese vide combattimenti intensi tra le forze locali e quelle straniere, con un alto numero di vittime civili e militari. La conclusione avvenne con la caduta di una delle capitali sudvietnamite, portando alla riunificazione del paese sotto il controllo comunista.

Il 30 aprile 1975, terminò uno dei conflitti più sanguinosi del Novecento, un tragico evento storico che lasciò sul terreno i corpi straziati di milioni di innocenti e di giovani soldati mandati a morire senza un perché. La guerra in Vietnam ebbe ufficialmente inizio nel 1955, vedendo intensificarsi l’intervento statunitense nel 1964, con bombardamenti a tappeto e attacchi via terra. Il Vietnam del Sud, dove le forze insurrezionali filo-comuniste, i Viet Cong, si opponevano al regime fantoccio, era sostenuto dagli USA in funzione antisovietica. Passarono dieci anni di strategie militari fallimentari e di proteste per le ingenti perdite umane che portarono il governo Nixon, indebolito dallo scandalo Watergate, a decidere il totale ritiro delle truppe e a firmare la pace di Parigi nel gennaio del 1973.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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