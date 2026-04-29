Almanacco | Giovedì 30 Aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 30 aprile è il 121° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 245 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell'anno. In questa data si ricordano eventi storici accaduti nel passato, e si celebra anche il compleanno di alcune persone nate in questa giornata. Inoltre, si onora un santo e si propone un proverbio del giorno. È un momento che segna il passaggio di circa un terzo dell'anno calendario.

Giovedì 30 Aprile è il 121° giorno del calendario gregoriano. Mancano 245 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San PioProverbio di AprileQuando tuona d'Aprile buon segno per il barileISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1900 – Le Hawaii diventano un territorio degli.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Giovedì 2 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 30 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco; Giovedì 23 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco del 26 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Lunedì 20 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno. 30 Aprile: oroscopo segno per segno e almanaccoFatti salienti: Nel 1945, a Berlino, dopo quindici giorni di durissima battaglia le truppe sovietiche sono ormai a poche centinaia di metri dal bunker di Adolf Hitler, consapevole della sconfitta ... veronasera.it L'oroscopo di domani, giovedì 30 aprile 2026: 1°Gemelli, 2°Acquario, 12°CapricornoPer il Toro la concretezza domina le azioni di questa giornata, favorendo il completamento di compiti rimasti in sospeso ... it.blastingnews.com Buongiorno veronesi 29 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco - facebook.com facebook